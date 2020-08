Coronavirus, 35 nuovi positivi in Sicilia. In provincia di Siracusa altri 2 casi

Ci sono altri due casi positivi al covid in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore.

In tutta la Sicilia se ne sono registrati altri 35, così distribuiti: 13 nel Ragusano, 8 ciascuno nel Catanese e nel Messinese, 4 nel Palermitano, 2 nel Siracusano e nessun caso invece, nel Trapanese, nell'Agrigentino, nel Nisseno e nell'Ennese. Questi i dati riportati nel bollettino del Ministero della Salute.

Si contano oggi 50 ricoveri con sintomi, 10 pazienti in terapia intenciva e 843 in isolamento domiciliare.

In tutto i positivi attuali sono 903.