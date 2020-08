Siracusa, Teatro comunale: dalla prossima stagione duplice cartellone di prosa e musica

Novità a breve sulla gestione del Teatro comunale di Siracusa. Ad annunciarle è l'assessore ai Beni e attività culturali, Fabio Granata.

“La gara per il Teatro è stata regolarmente aggiudicata - dichiara - e siamo in attesa della consegna del Durc dopo di che andrà in pubblicazione.

Dalla prossima stagione, emergenza Covid permettendo - prosegue - il Teatro sarà gestito con un duplice cartellone di prosa e di musica grazie alla collaborazione nella nuova gestione tra un direttore artistico di straordinaria esperienza come Orazio Torrisi e l’Asam siracusana.

Avremo, inoltre, la possibilità di completare impianti tecnologici di illuminazione e di riscaldamento grazie al nostro progetto approvato dalla Regione Siciliana e finanziato per 215 mila euro già assegnati".

Granata, ricorda, infine, il finanziamento ottenuto sulle Latomie dei Cappuccini "attraverso un progetto che porterà alla loro piena valorizzazione e alla storica riapertura agli spettacoli del Teatro di Verdura per oltre 800 posti”.