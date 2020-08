Coronavirus, in provincia di Siracusa un solo nuovo positivo nelle ultime 24 ore

In provincia di Siracusa un solo nuovo caso positiva da coronavirus nelle ultime 24 ore.

In Sicilia sono 48 con 45 ricoverati con sintomi, altri 8 in terapia intensiva e 821 in isolamento domiciliare. In totale i positivi attuali nell'Isola sono 874.

Questi i dati resi noti dal Bollettino del Ministero della Salute. I nuovi positivi sono così distribuiti per provincia: 24 nel Ragusano, 11 nel Messinese, 4 ciascuno nell'Agrigentino e nel Nisseno, 3 nel Catanese, 1 nel Siracusano. Nessun nuovo positivo nel Palermitano e nell'Ennese.