Augusta, nave quarantena Aurelia: completato lo sbarco e il trasferimento dei migranti negativi

La nave quarantena Aurelia, come da programma, questa mattina, ha attraccato al porto commerciale di Augusta per consentire lo sbarco dei migranti negativi al covid, così come stabilito durante la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza che si è tenuta ieri sera in prefettura.

Grande dispiegamento delle Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza durante le operazioni alla presenza del sindaco Cettina Di Pietro, accompagnata dall'assessore Omar Pennisi.

"La motonave - riferisce il sindaco - è attraccata presso la banchina Ro-Ro. I migranti che sono risultati negativi al tampone, secondo i protocolli sanitari, sono 167. Gli stessi sono stati immediatamente trasferiti su 5 pullman e portati fuori provincia. La nave farà rifornimento e partirà immediatamente.

Nessun problema, pertanto, - tiene a ribadire - per la salute e l’incolumità pubblica dei miei concittadini.

Per quanti in queste ore stanno strumentalizzando la vicenda - dichiara Di Pietro - ricordo che nel nostro porto commerciale, una intera area, dal 2013 al 2018, è stata stabilmente utilizzata come punto di sbarco e primo soccorso, nonché hot-spot di fatto.

Ho condotto una vera e propria battaglia per restituire il porto alla sua naturale funzione e l’area del porto commerciale è stata interamente sgombrata e migranti qui non ne sono sbarcati più, dopo essere stati il primo porto in Europa per arrivi".

Il sindaco, infine, si toglie l'ultimo sassolino dalla scarpa, rispondendo all'assessore regionale Razza: "Io la questione sbarchi la conosco e la conosco molto bene dopo anni di battaglie e quale componente della commissione immigrazione Anci. Rispedisco quindi al mittente: ha perso lui un’occasione per fare silenzio e l’ennesima per intervenire con fatti concreti".

Sul fronte dei contagi da covid, infine, il sindaco conferma i 6 attuali casi positivi, visto che un caso si è negativizzato, ma un altro è contagiato.