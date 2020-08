Siracusa, abbandona rifiuti in mezzo alla strada: identificato e multato

La piaga dell'abbandono dei rifiuti continua a segnare Siracusa, ma il Nucleo Ambiente della Polizia polizia municipale non demorde.

La foto pubblicata oggi dal sindaco, Francesco Italia, mostra una persona che, abbandona i propri sacchi colmi di immondizia, in una delle tante strade extraurbane, ma non li depone al lato della carreggiata: li lascia in mezzo alla strada.

"Decine e decine di multe - scrive il primo cittadino - arrivano dal prezioso e minuzioso lavoro di controllo del territorio del Nucleo Ambiente della Polizia Municipale. Anche in questo caso l'uomo è stato identificato e multato".