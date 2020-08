Pachino, ambulanza senza aria condizionata: " Situazione sanitaria drammatica"

"Da parecchie settimane, l’unica ambulanza del 118 in servizio nella nostra zona, pare sia senza aria condizionata e questo rende la nostra situazione sanitaria ancora più drammatica e paradossale". Così interviene la Presidente del Movimento socio-politico di Pachino "Cambiamenti", Carmela Petralito.

"Torniamo inoltre a chiedere con forza - ribadisce Petralito il potenziamento stabile del numero di mezzi di pronto soccorso, con a bordo personale medico, disponibili per una popolazione che, anche nei periodi di minore afflusso turistico, conta su alcune decine di migliaia di persone".

Da qui la richiesta di intervento rivolta alla commissione straordinaria di sollecitare la Seus, società che si occupa delle emergenze in Sicilia, e le autorità sanitarie competenti, "per ottenere il miglioramento immediato del servizio sanitario a tutela del diritto della salute dei cittadini e degli stessi operatori".