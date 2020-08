Augusta, controllo del territorio: 2 denunce e sanzioni per 8.000 euro

Sono state 298 le persone e 182 i veicoli controllati oltre a diversi esercizi commerciali nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Augusta.

Sono state effettuate 52 verifiche a persone sottoposte a restrizione o limitazione della libertà personale e 40 perquisizioni personali e veicolari.

Due guidatori, risultati positivi all'alcoltest, sono stati denunciati e sono state elevate sanzioni per oltre 8.000 euro, principalmente per il mancato uso del casco protettivo a bordo di ciclomotori, per la mancata copertura assicurativa, per il mancato uso delle cinture di sicurezza a bordo dei veicoli, per l’uso del telefonino durante la guida e, in un caso, per la guida del veicolo senza mai aver conseguito la patente di guida.

Complessivamente sono stati sottratti 65 punti di patente, ritirati 6 documenti di circolazione e 4 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo.