Catania, a Fontanarossa tamponi su viaggiatori in arrivo da Spagna, Malta, Croazia e Grecia

Da ieri mattina anche l'aeroporto di Fontanarossa, di Catania, come a Punta Raisi, a Palermo, ha avviato il tampone ai rientrati da Spagna, Malta, Croazia e Grecia. Si tratta di una misura di contenimento del covid decisa dal governo regionale.

In Sicilia è richiesta anche la registrazione per tutti sul sito siciliacoronavirus.it.