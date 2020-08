Siracusa. Nuovo direttore sanitario all'Asp, Ficarra: "Per rafforzare il sistema di prevenzione"

Cambio della guardia alla Direzione sanitaria dell'Asp di Siracusa: Salvatore Madonia prende il posto di Anselmo Madeddu, il cui contratto scaduto non è stato rinnovato.

Una notizia che avevamo preannunciato nei giorni scorsi, quando voci sempre più insistenti si rincorrevano fino a diventare certezza.

Lunedì il nuovo Direttore sanitario, 56 anni, augustano, entra ufficialmente in servizio. Un cambio che ha colto di sorpresa e che alcuni ( leggasi gli esponenti del Pd siracusano, Marika Cirone Di Marco e Salvo Baio) hanno connotato come "colonizzazione dell'Asp aretusea da parte del centrodestra".

Il pensiero del direttore generale dell'Asp, Salvatore Lucio Ficarra, che ha firmato la nomina, ovviamente con il bene placet del governo regionale, è diverso:

E' stata una scelta fatta nell'ottica del rafforzamento del sistema di prevenzione. Quel sistema di prevenzione che durante l'inizio della pandemia da noi ha segnato il passo e che, a seguito di specifiche normative nazionali e regionali, è diventato centrale. E lo è ancor di più in una previsione autunnale di ripresa dei contagi che in parte stiamo già affrontando adesso.

Il Dg spende parole di apprezzamento per Salvatore Madonia:

Lo conosco dagli anni in cui ho diretto l'Asp di Enna e Madonia guidava il Dipartimento prevenzione: è un bravo professionista e poi conosce ben il territorio siracusano.

E con Anselmo Madeddu siete rimasti in buoni rapporti?

Certo. Per Madeddu, che è anche presidente provinciale dell'Ordine dei medici, abbiamo formalizzato l'incarico di capo del Dipartimento Cure primarie, funzione altrettanto importante.

Così parlò Ficarra.