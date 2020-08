Augusta, nave quarantena Aurelia: autorizzati al trasbordo solo i migranti negativi per il trasferimento fuori provincia

Tamponi a bordo della nave quarantena Aurelia, in navigazione verso Augusta, e trasbordo autorizzato solo per i migranti che risulteranno negativi. Questi con mezzi predisposti dalla Prefettura saranno trasferiti alle destinazioni loro assegnate, tutte fuori dalla provincia di Siracusa.

Queste le conclusioni della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. A darne notizia è il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro, che dopo aver appreso dell'arrivo della nave , aveva emesso un'ordinanza di divieto assoluto di sbarco sia per l'equipaggio che per i migranti.

Quanto comunicato dal prefetto ha dato adesso, come riferisce il primo cittadino "ampie ed esaustive rassicurazioni in merito alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica".

Ultimate le operazioni di trasbordo e rifornimento, la nave ripartirà immediatamente.

"Ancora una volta, con spirito di leale collaborazione - commenta Cettina Di Pietro - è stato possibile contemperare gli interessi della salute, tanto della popolazione locale quanto dei migranti, con quelli di gestione del fenomeno migratorio che interessa ormai da anni le nostre coste".