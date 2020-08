Priolo, 2.000 test sierologici: in 5 trovati con anticorpi ma poi negativi al tampone

Concluso il primo step dello studio epidemiologico sulla prevalenza della risposta immunitaria al covid2, voluto dal sindaco di Priolo, Pippo Gianni.

Sono stati quasi 2000 i test con prelievo venoso effettuati gratuitamente da luglio ad oggi, grazie alla rinuncia dell’indennità da parte del Sindaco Gianni.

“Su 5 cittadini, risultati positivi al test, è stato effettuato il tampone, che fortunatamente ha dato esito negativo. Si tratta di soggetti asintomatici, entrati in contatto con il virus a loro insaputa, che hanno sviluppato gli anticorpi”.

“Iniziativa ben riuscita - ha commentato Elisa Interlandi, responsabile dei laboratori che hanno eseguito i test - buona in particolare l’idea del sindaco di far eseguire i test a Marina di Priolo, dove in un solo pomeriggio sono stati effettuati 200 esami. L’intenzione - ha concluso Interlandi - è quella di attuare un monitoraggio già a partire dal prossimo mese”.

I referti cartacei dei test potranno essere ritirati al Palazzo Comunale nelle giornate di martedì e giovedì.