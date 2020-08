Coronavirus, in Sicilia 44 nuovi positivi. In provincia di Siracusa l'incremento più basso: solo 2 casi in più

La provincia di Siracusa è quella che ha fatto registrare nelle ultime 24 ore l'incremento più basso di nuovi casi positivi al covid 19, solo due.

In tutta la Sicilia i nuovi casi sono 44, così distribuiti: 16 nel Catanese, 6 nel Palermitano, 8 nel Nisseno, 10 nel Ragusano, e uno ciascuno nel Messinese e nell'Agrigentino. Questo il quadro che si evince dal bollettino pubblicato dal Ministero della Salute.

I ricoverati con sintomi in tutta l'Isola sono 45 e altri 8 sono in terapia intensiva. Sono 775 coloro che invece si trovano in isolamento fiduciario.