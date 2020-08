Siracusa, corsie ciclabili: si inizia da viale santa Panagia lunedì 24 agosto

Inizieranno la sera di lunedì 24 agosto i lavori per la realizzazione delle corsie ciclabili a Siracusa.

Gli interventi inizieranno da viale Santa Panagia, nella corsia che dall'incrocio con via Augusta porta a fino al viale Teracati. I lavori saranno effettuati nelle ore notturne e proseguiranno anche giorno 25. Per agevolare l'intervento, il settore Mobilità e trasporti ha emesso un'ordinanza che impone in entrambe le giornate il divieto di sosta, con rimozione coatta, sui due lati della corsia interessata dalle 14 alle 2 del giorno successivo.

“Confidiamo nella collaborazione dei siracusani – dice l'assessore Fontana – così da ridurre i disagi il più possibile, tenendo presente che le auto che non rispetteranno il divieto saranno rimosse”.

Il progetto è quello messo è stato messo a punto dal settore Mobilità e trasporti in applicazione del “decreto rilancio”, finalizzato al rafforzamento delle misure di prevenzione anti-Covid e ad incentivare la mobilità sostenibile individuale.