Siracusa, abbandono rifiuti: Alfredo Foti suggerisce di affidare a Tekra la vigilanza

L'amministrazione comunale di Siracusa dovrebbe trovare uno strumento normativo per affidare alla Tekra anche i compiti di vigilanza e sanzione per chi abbandona indiscriminatamente i rifiuti in tutte le zone extraurbane e balneari della città, con grave nocumento per il decoro e per le casse comunali.

Questa la proposta dell'ex assessore Alfredo Foti. " La società che gestisce il servizio - sostiene - è dotata di uomini e mezzi a sufficienza per coprire e vigilare il territorio quasi h 24, tra l’altro questo servizio si svolgerebbe contestualmente alle operazioni di raccolta".