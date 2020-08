Siracusa, sulle navi in sosta tecnica al porto insorge Prestigiacomo: "Si spostino a Santa Panagia o ad Augusta"

"Il porto grande di Siracusa, tutelato rigorosamente da normative ambientali e paesaggistiche, viene oggi occupato da queste due enormi navi del tutto gratuitamente. Due grattacieli piantati dentro la nostra baia, parcheggiati per 4 mesi perché causa covid il settore è in crisi, non portano un turista, anzi respingono quelli che arrivano".

Così interviene la deputata nazionale di Forza Italia Stefania Prestigiacomo sulla polemica che da qualche giorno si sta consumando in città e sui social dopo l'arrivo in porto delle due navi da crociera della Norvegian Cruise che resteranno in sosta tecnica nel porto di Siracusa presumibilmente fino a fine novembre.

Nei giorni scorsi il sindaco Francesco Italia, sollecitato ad esprimersi sulla vicenda, a margine della conferenza stampa sul rimpasto in giunta, aveva espresso chiaramente il suo pensiero: "La presenza delle due navi - ha dichiarato - è un'opportunità per il piccolo indotto che ruota attorno alla loro presenza. La giunta comunque vigilerà perché il loro impatto sull'ambiente sia il più sostenibile possibile".

Non è per nulla d'accordo la Prestigiacomo, che invita l'amministrazione ad attivarsi per far trasferire le due navi a Santa Panagia o ad Augusta "dove - conclude l'esponente di Forza Italia - la sosta delle navi comunque si paga come avviene a Genova o Ravenna".