Lentini, piante di cannabis in mezzo ad alberi di agrumi e ulivi: denunciato 17enne

Mini piantagione di cannabis scoperta dalla Polizia all'interno di un terreno coltivato ad agrumi ed ulivi in contrada Barbagianni, nel territorio di Lentini. Le piante di cannabis erano già con abbondante infiorescenza.

Denunciato per coltivazione di stupefacenti un 17enne, che, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, è risultato avere in uso il terreno e per il quale ha ammesso le proprie responsabilità.