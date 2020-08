Controlli anti covid, chiusa per 4 giorni una panineria a Siracusa e sanzioni ad un resort di Brucoli

Proseguono i controlli anti covid disposti dal Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, il 10 agosto scorso dopo la modifica del quadro normativo nazionale e regionale.

Oltre agli 8 locali (3 tra Siracusa e Fontane Bianche e 5 a Marzamemi) per i quali durante la settimana di Ferragosto, è stata disposta la chiusura per 2 giorni. per il mancato rispetto del distanziamento sociale e dell’utilizzo non corretto dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale, ce ne sono stati altri 6 di Ortigia per i quali sono state elevate sanzioni amministrative di varia natura.

In ultimo, arriva il provvedimento di chiusura per 4 giorni disposta dal Questore per una panineria di Ortigia, trovata aperta dagli agenti oltre le 2.45 in deroga all’orario consentito delle 2. Da qui la sanzione pecuniaria e il provvedimento di chiusura.

In un resort di Brucoli, inoltre, gli agenti del commissariato di Augusta hanno riscontrato alcune irregolarità: mancato distanziamento dei lettini a bordo piscina e violazioni nella zona ristorazione dove veniva servito agli ospiti il pranzo a buffet, in deroga ai protocolli di sicurezza stilati dalle autorità sanitarie.

Anche in quest’ultimo caso sono state elevate le previste sanzioni amministrative.