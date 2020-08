Melilli, piantagione di canapa indiana nascosta in zona boschiva

Una piantagione di canapa indiana costituita da circa 100 piante è stata scoperta dai Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia di Sigonella e dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Augusta nel territorio di Melilli nella zona boschiva in contrada Pantalone di Sopra.

Oltre alle piante, alte due metri circa, è stato rinvenuto un sistema di irrigazione alimentato da un motore a scoppio.

La piantagione, che è risultata in stato di abbandono presumibilmente da alcune settimane, è stata estirpata per essere successivamente distrutta.

Una piccola parte della stessa è stata oggetto di campionatura per essere esaminata dai laboratori al fine di rilevarne il livello di tossicità.