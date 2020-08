Palazzolo Acreide, l'assessore Aiello: "Nessun caso covid"

Una buona notizia e cessato allarme per Palazzolo Acreide. Il tampone effettuato a coloro che precauzionalmente erano in quarantena fiduciaria, è risultato negativo. A darne notizia è il vicesindaco e assessore Maurizio Aiello.

"Torneranno alla loro normalità - dichiara - senza alcun pericolo per nessuno, avendo con responsabilità seguito tutte le indicazioni e affrontato un momento particolare".

Non mancano poi le raccomandazioni a continuare a rispettare le regole di contenimento del virus: mascherine, distanziamento e igienizzazione frequente delle mani: " Non possiamo permetterci - conclude Aiello - altre chiusure"