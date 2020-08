Siracusa, contrade balneari al buio: la protesta lungo viale dei Lidi

"Non più al buio" questo il claim del sit in che si è tenuto ieri sera lungo viale dei Lidi, all'altezza del centro abitato "Pane e Biscotti", contrada balneare di Siracusa, per protestare contro la mancata illuminazione di quel tratto di strada. Si tratta di circa 800 metri lasciati da circa 20 anni al buio.

Ieri sera, al calar del sole, la manifestazione di protesta organizzata dal Raggruppamento Siracusa Sud, nel quale convergono diverse associazioni: “Io Amo Fontane Bianche”, “Plemmyrion”, “TFM Terrauzza-Fanusa-Milocca”, Comitato “Pane e Biscotti Torre Ognina SR” e Comitato “ProArenella”. Ci hanno pensato loro, con alcuno faretti, ad illuminare quel tratto di strada dimenticato.

I residenti della zona da anni, infatti, lamentano la mancanza di illuminazione pubblica con possibili gravi ricadute sulla sicurezza e sull'incolumità dei cittadini, ma le loro richieste sono rimaste fino ad ora inascoltate.

Adesso il Raggruppamento Siracusa Sud sollecita un tavolo di confronto congiunto con l'amministrazione comunale e il Libero Consorzio per realizzare, innanzitutto, una mappatura delle strade delle contrade marine che necessitano di illuminazione pubblica e poi per intercettare, sulla scorta di quanto hanno fatto altri Comuni del Siracusano, le risorse europee cui attingere per dotarle tutte di impianti di illuminazione sostenibili.