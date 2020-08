Coronavirus, altri 4 positivi tra Siracusa e provincia. In tutta la Sicilia sono 37

Nelle ultime 24 ore in provincia di Siracusa si registrano altri 4 casi positivi.

In tutta la Sicilia sono 37: in totale sono 41 i pazienti ricoverati con sintomi, 8 dei quali in terapia intensiva, mentre 741 sono in isolamento domiciliare. I pazienti positivi in tutta l'Isola, ad oggi sono 790. I nuovi casi sono così distribuiti: nel Palermitano 10, nel Ragusano 9, nel Catanese e nel Messinese 7 ciascuno, oltre ai 4 del Siracusano. Nessun nuovo caso a Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna.

I tamponi processati sono stati 2982.