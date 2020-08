Siracusa, Luciana Tomasello è il nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura

Luciana Tomasello è il nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura di Siracusa. E' stata scelta dal Prefetto Giusi Scaduto, a seguito del trasferimento di Giuseppa Maria Spampinato alla Prefettura di Catania.

Luciana Tomasello, laureata in Giurisprudenza all’Alma Mater Studiorum di Bologna, titolare del diploma di scuola di specializzazione in professioni legali è, inoltre, abilitata all’esercizio della professione forense. Ha frequentato qualificati corsi di alta formazione giuridica.

Nel 2016 ha conseguito la laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione all’Università di Catania.

Entrata nell'Amministrazione dell'Interno il 27 marzo 2017, è stata assegnata a Siracusa il 9 dicembre del 2019, dove dirige anche i servizi sulla violazione delle norme sulla circolazione stradale e polizia amministrativa.