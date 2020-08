Noto, droni in volo su San Corrado Fuori le Mura: in cenere oltre 200 ettari di macchia mediterranea. LE FOTO dello scempio

I droni del Gruppo Piloti Sapr della Protezione Civile del Comune di Noto in volo sulla zona San Corrado Fuori le Mura dopo gli incendi di lunedì scorso.

Secondo una prima stima, sarebbero oltre 200 gli ettari di macchia mediterranea andati in fiamme e diverse le abitazioni danneggiate. Con le foto scattate dall’alto è stato possibile mappare l’area degli incendi. Inoltre, sono stati utilizzati i sensori termici per individuare altri focolai che, se alimentati dal forte vento, avrebbero potuto innescare nuovi roghi.



“La repressione di fenomeni incendiari - dice il sindaco Bonfanti commentando le foto - non è di facile soluzione. Ai fenomeni accidentali di autocombustione e di superficialità dei singoli, si associano, molto spesso, atti posti in essere da criminali piromani. C’è pure una responsabilità da parte dei tanti proprietari terrieri poco rispettosi, anzi per nulla rispettosi, della mia ordinanza emanata proprio per evitare maggiori danni, specialmente a persone o cose. Ho già disposto una attività di verifica da parte della Polizia Municipale”.