Siracusa, parcheggio Molo S.Antonio: in tilt il pagamento con la carta

Impossibile pagare con la carta elettronica ieri sera al Molo Sant'Antonio, a Siracusa.

Automobilisti sorpresi e infastiditi visto che in molti erano senza monete per ottemperare al pagamento dovuto.

Un problema questo che non è nuovo e che è a conoscenza dell'amministrazione comunale e dell'assessore competente, Maura Fontana.

"Abbiamo già effettuato un sopralluogo - ci dice l'esponente di giunta - e un altro è in programma la prossima settimana. Sarà effettuato in orario serale di punta proprio per capire l'origine del problema. E' possibile che il blocco nei pagamenti con carta - prosegue - non sia dovuto al wifi ma derivi da problemi del server centrale. Approfondiremo con il prossimo sopralluogo - conclude Maura Fontana - per trovare una soluzione definitiva".