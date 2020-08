Priolo, detenzione di hashish e marijuana: ai domiciliari 20enne ghanese

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Abdul Rahaman, ghanese di 20 anni, domiciliato in un centro di accoglienza della provincia di Siracusa.

Il giovane, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di cinque involucri trasparenti termosaldati contenenti 3,5 grammi di hashish, di tre involucri con 1,5 grammi di marijuana e di 310 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

L'extracomunitario è stato condotto presso il centro di accoglienza in regime di arresti domiciliari.