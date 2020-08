Siracusa, coltello in pugno minaccia i passanti al Tempio di Apollo: arrestata 38enne romena

E' stata arrestata con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, minacce gravi e porto ingiustificato di arma da punta e da taglio.

Si tratta di una 38enne romena senza fissa dimora, Georgeta Haidu, che ieri sera, armata di coltello, minacciava chiunque si trovasse a passare dal Tempio di Apollo, in Largo XXV luglio in Ortigia, a Siracusa.

Sul posto sono arrivati gli uomini della Volante di Ortigia e la donna, alla loro vista, ha gettato il grosso coltello in suo possesso ed è fuggita.

Arrivata poco più in là, in Piazza Pancali, la straniera è stata raggiunta dai poliziotti, ma ha continuato ad opporsi, aggrappandosi con le gambe e le braccia ad un palo dell'illuminazione pubblica e tentando di mordere mani e braccia degli agenti

Dopo essere stata immobilizzata, i poliziotti hanno rinvenuto nella sua disponibilità, oltre al grosso coltello, un secondo coltello da cucina.

Quello di ieri sera non era l'unico episodio del genere segnalato al commissariato, gli agenti, da alcuni giorni, erano sulle tracce della donna che si era resa responsabile di fatti analoghi, messi in atto ai danni dei commercianti di Largo XXV luglio oltre che di turisti e passanti.