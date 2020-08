Avviso 8 sbloccato: Marziano "400 operatori del Siracusano ritroveranno l'impiego"

"Con l'avvio dell'Avviso 8 sulla formazione professionale, dopo tre anni, almeno 400 operatori della provincia di Siracusa ritroveranno il loro impiego".

Così Bruno Marziano, già assessore regionale al ramo, commenta lo sblocco del progetto.

"Questo risultato - afferma Marziano - si deve al fatto che il Cga, che si è espresso positivamente dopo i ricorsi con la precisazione di alcune parti, aveva già nominato un commissario incaricato ( Dott.ssa Mattarella) all’ ottemperanza dell’avviso per fare rispettare la sua stessa sentenza e rendere operativo il progetto. Si tratta di un investimento di ben 136 milioni di euro - aggiunge - che finanziano 176 progetti formativi molti dei quali con 15 corsi di specializzazione ciascuno. La graduatoria per l’Avviso 8, ancorchè modificata in alcuni criteri, ha privilegiato - conclude Marziano - i progetti che prevedevano il rapporto diretto con le imprese e le attività produttive".