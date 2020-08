Siracusa, moto in un dirupo: centauro soccorso da Vigili del fuoco e 118

Incidente stradale autonomo intorno alle 19 in contrada Cozzo Pantano, a Siracusa.

Un motociclista, che viaggiava in direzione della Fonte Ciane, è finito in un dirupo. L’uomo, di 46 anni, è stato soccorso dai Vigili del fuoco in collaborazione con il personale del 118 che, calatosi nel dirupo con la scala italiana, lo ha stabilizzato su una barella spinale, portata poi a livello stradale dai pompieri. Il motociclista è stato poi trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi.