Coronavirus, tra Siracusa e provincia un solo nuovo caso positivo

Un solo nuovo positivo nelle ultime 24 ore in provincia di Siracusa. Questo quanto si evince dal Bollettino del Ministero della Salute.

In tutta la Sicilia sono, invece, 45 i nuovi casi positivi, in netta risalito rispetto a ieri. I pazienti ricoverati sono 61 con 8 in terapia intensiva. Questa la distribuzione per provincia: 10 nel Palermitano, 1 nel Trapanese, 23 nel Catanese, 1 ad Agrigento, 7 nel Ragusano e 2 nel Messine, che si aggiungono all'unico caso della provincia di Siracusa.

Gli attuali positivi nell'Isola così salgono a 766, visto che si registra anche un guarito.

Sono 705 in isolamento domiciliare. I tamponi processati sono stati 2406.