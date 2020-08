Augusta, doppio tampone negativo per un dottore della Guardia medica

Doppio tampone negativo per un dottore della Guardia medica di Augusta.

A darne notizia, rassicurando tutti è il sindaco del capoluogo megarese, Cettina Di Pietro.

"Gli operatori sanitari, proprio per il loro contatto diretto con i pazienti - spiega - sono sempre sotto stretto controllo sanitario da parte dell’Asp territoriale e sottoposti periodicamente al tampone per individuare eventuali contagi.

Durante uno di questi controlli un dottore della Guardia Medica è stato trovato positivo al tampone. Immediatamente è scattato il protocollo sanitario, l’ambulatorio è stato chiuso e sanificato. Il medico è stato messo sotto controllo e si è proceduto con il tracciamento dei contatti.

Il secondo tampone è risultato negativo e così anche il terzo. Il medico è quindi ufficialmente escluso da una eventuale positività al Covid .

Tuttavia - ammonisce il primo cittadino - non si deve fare abbassare la guardia in considerazione, peraltro, del numero dei positivi già comunicati e allo stato stazionari. Sappiamo tutti che il virus è in circolazione e colpisce ancora. Non è conoscendo il nome del contagiato che si combatte la diffusione del virus. Dobbiamo essere tutti vigili. Distanziamento fisico, mascherine correttamente indossate e mani igienizzate: sono semplici accorgimenti che debbono entrare nelle nostre abitudini quotidiane"ue