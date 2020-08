Siracusa, tre new entry in giunta: il sindaco Italia "Nuovo assetto volutamente politico". VIDEOINTERVISTA

Tutti confermati i nomi delle new entry nella giunta comunale targata Francesco Italia, che circolavano ufficiosamente già da diversi giorni. Con questo aggiustamento in corsa che arriva a circa due anni dall'insediamento, la squadra di governo della città passa da 8 a 9 assessori.

Oggi la presentazione ufficiale nel salone Borsellino di Palazzo Vermexio, il giuramento e l'ingresso in un esecutivo che risponde a linee strettamente politiche e ad indicazioni, così ha detto il sindaco, arrivate da parte dei partiti che sostengono il primo cittadino.

Un'operazione che arriva dopo le dimissioni di Alessandra Furnari, qualche giorno fa, e di Giusy Genovesi, arrivate questa mattina in una lettera privata al sindaco.

I nomi nuovi sono quelli di Carlo Gradenigo di Lealtà e Condivisione, di Sergio Imbrò di Fuorisistema Siracusa e di Alessandro Schembari di Italia Viva. Ingressi che, in parte, hanno portato ad una rimodulazione generale nell'assegnazione delle deleghe.

A Gradenigo sono state assegnate le deleghe: Tutela , valorizzazione e recupero ambientale, Tutela del suolo, Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento, Servizio idrico integrato, Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione urbana, politiche giovanili.

A Sergio Imbrò sono andate le rubriche Edilizia privata, Urbanistica e assetto del territorio, Protezione civile.

Ad Alessandro Schembari assegnate Sviluppo e valorizzazione del turismo, Servizi demografici-Municipalità, cimitero e servizi cimiteriali, Sviluppo delle tecnologie e dei Sistemi informativi- Statistica.

Primo obiettivo dell'amministrazione è adesso l'organizzazione e l'efficientamento della pianta organica con l'avvio di concorsi entro fine mese.



Questa la ridistribuzione delle deleghe:

Andrea BUCCHERI: Polizia municipale, Igiene urbana, Sport e tempo libero.

Cosimo BURTI: Sviluppo economico e competitività (agricoltura, pesca, mercati e fiere); Sanità

(Tutela animali e fauna urbana, Servizi sanitari).

Pietro COPPA: Economico finanziario; Entrate e servizi fiscali; Istruzione e diritto allo studio;

Programmazione opere pubbliche, coordinamento e monitoraggio delle politiche di sviluppo

sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente; Partenariato pubblico privato; Sistema energia,

efficientamento energetico e pubblica illuminazione.

Maura FONTANA: Servizi sociali; Trasporti e diritto alla mobilità.

Carlo GRADENIGO: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (verde pubblico urbano e

decoro urbano); Tutela del suolo; Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento; Servizio idrico

integrato; Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione urbana; Politiche giovanili.

Rita GENTILE: Agenda urbana; Beni demaniali e patrimoniali; Beni comuni; Politiche di

inclusione e diritto alla casa; Edilizia residenziale sociale;Democrazia partecipata

Fabio GRANATA: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali (Unesco e Università);

Risorse umane; Legalità e trasparenza.

Sergio IMBRÒ: Edilizia privata; Urbanistica e assetto del territorio; Protezione civile.

Alessandro SCHEMBARI: Sviluppo e valorizzazione del turismo; Servizi demografici e

municipalità; Cimitero e servizi cimiteriali; Sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi e statistica.

L’assessore COPPA è confermato vice sindaco.

Il sindaco ITALIA mantiene ad interim le seguenti rubriche: Contenzioso, Società ed enti

partecipati, oltre a tutte le competenze residuali non espressamente indicate. Le materie non

comprese nei rami dell’Amministrazione cui sono destinati gli assessori restano di competenza del Sindaco.