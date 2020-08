Siracusa, i rumors: Madeddu lascia la direzione sanitaria

Terremoto al vertice della direzione sanitaria: è quanto si ipotizza, viste le indiscrezioni che trapelano dai corridoi dell'Umberto I. Dai rumors, infatti, risulterebbe che Anselmo Madeddu non sia stato riconfermato nel suo incarico. Voci che trarrebbero fonte anche dalla scadenza dell'incarico assegnato al noto professionista che porterebbe proprio la data odierna senza alcuna indicazione a seguire di proroga o rinnovo. Da questa mattina, poi, all'interno delle mura ospedaliere girava la voce di una circolare in cui non solo si indicherebbe la fine del mandato per Madeddu, ma che addirittura riporterebbe il nome del suo successore, ovvero Salvatore Madonia. Se così dovesse essere, nel giro di poche ore si dovrà avere conferma ufficiale.