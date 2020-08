Avola, arrestati ladri catanesi in trasferta per rubare limoni

Sono catanesi i 3 giovani arrestati nella notte in flagranza di reato. Alfio Cavallaro di 30 anni, Luciano Battaglia di 28 anni e Giovanni Recupero di 25 anni sono stati bloccati da agenti del commissariato avolese all'interno di un agrumeto in contrada Saccollino (territorio di Noto) mentre caricavano limoni - ne avevano raccolto quasi 900 chilogrammi - su un’autovettura parcheggiata nei pressi del terreno.

Ovviamente è scattata la perquisizione personale dei tre, nonché quella del veicolo: sono stati trovati arnesi atti allo scasso e numerosi sacchi di nylon. L'arresto in flagranza è scattato nel corso di uno dei servizi di controllo del territorio mirati al contrasto dei furti in agrumicoltura per tutelare gli agricoltori che, oltre alla perdita del raccolto, subiscono irreversibili danni alle piante causati dai ladri che per raccogliere nel minor tempo possibile gli agrumi devastano gli alberi.