Siracusa, intensificati i controlli nelle zone balneari: sanzioni per circa 3.000

Intensificati i controlli dei Carabiniri nella giornata di ieri nelle località turistiche e balneari, possibile luogo di assembramenti non autorizzati.

I militari dell’Arma hanno controllato 61 veicoli e 93 persone, elevando sanzioni per circa 3.000 euro. Fra quelle più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione degli stessi e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter.

Nel corso del servizio sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa, quali assuntori, 9 soggetti poiché trovati in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish.

Sono stati inoltre denunciati un cittadino srilankese di 44 anni, perché a seguito di perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di ben 3 coltelli a serramanico di genere vietato della lunghezza di 18 centimetri, di cui 9 di lama a punta ed un siracusano di 25 anni, in quanto, nonostante sottoposto al regime degli arresti domiciliari, durante il controllo, è stato trovato in compagnia di altri soggetti pregiudicati.