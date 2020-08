Bimbo di Rosolini morto a Modica, il padre aveva presentato esposto per maltrattamenti

Il padre del bimbo di 21 mesi morto a Modica, pare a causa di percosse subite dal convivente della madre, aveva presentato lo scorso luglio in Liguria, dove lavora, un esposto per maltrattamenti contro ignoti per lesioni ai danni del figlio.

L’iniziativa sarebbe dovuta a dei lividi che il piccolo aveva in volto, vicino all’orecchio. La nonna paterna aveva visto le lesioni e le aveva documentate con delle foto scattate al bambino che pare avesse anche problemi a camminare. La mamma si giustificava raccontando che il bambino era caduto mentre giocava.

La tragedia si è consumata lunedì 17 agosto quando il piccolo è arrivato in ambulanza all'ospedale Maggiore di Modica. Sul corpicino del piccolo i medici hanno notato lividi e lesioni e la polizia, dopo avere interrogato la madre, ha fermato il convivente della donna.

ieri la nuova svolta con il fermo della giovane madre, accusata anche lei di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia.

