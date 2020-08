Coronavirus, nessun nuovo positivo in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore

Zero nuovi positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Siracusa. Già la scorsa settimana era accaduto, ma poi i dati erano tornati a salire. Questo quanto emerge dai dati comunicati dal Ministero della Salute.

Domani, intanto, saranno effettuati i tamponi di verifica agli 11 ragazzi positivi di Canicattini Bagni, arrivati le settimane scorse dalle vacanza a Malta e che sono attualmente in quarantena. Giovedì, invece, l’Asp effettuerà i tamponi a tutti gli invitati alla festa di compleanno già sottoposti ad isolamento.

Sono 13 i nuovi positivi in tutta la Sicilia, in leggero calo rispetto a ieri e sono così distribuiti: 4 a Ragusa, 4 a Catania uno nel Nisseno, 1 nell'Ennese e 3 nel Messinese.

Restano 60 i ricoveri 6 dei quali in terapia intensiva nell'Isola. Gli attuali positivi salgono pertanto a 722 con 9 guariti e 662 in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2406 i tamponi.