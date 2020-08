Nuovo ospedale di Siracusa, Unione dei Comuni “Valle degli Iblei: "Dovrà rispondere alle esigenze di tutta la provincia"

"Il nuovo ospedale di Siracusa dovrà rispondere alle esigenze della popolazione di tutta la provincia".

Lo hanno ribadito i sindaci dell’Unione dei Comuni “Valle degli Iblei” dopo la nomina del Prefetto Giusi Scaduto a commissario per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa, una nomina accolta con soddisfazione: "Una scelta del Presidente Conte d'intesa con il Presidente Musumeci, condivisa dai sindaci del territorio - dichiara Michelangelo Giansiracusa, Presidente in carica dell’Unione dei Comuni - in quanto il neo commissario Scaduto ha un’ottima conoscenza della provincia e delle esigenze della popolazione grazie al ruolo di Prefetto che svolge con serietà, abnegazione e competenza, come ulteriormente dimostrato in questa particolare fase di pandemia che ha colpito l’Italia”.

I sindaci, infine, non mancano poi di sollecitare celerità nella realizzazione dell'opera e specializzazione delle prestazioni, punti sui quali i sindaci iblei si confronteranno con il nuovo commissario.