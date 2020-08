Siracusa, navi da crociera in sosta tecnica in porto: Messina "Ricaduta negativa per la città"

Le due navi da crociera in sosta tecnica al Porto di Siracusa hanno una ricaduta negativa per la città.

A pensarla così Ferdinando Messina ex consigliere comunale di Forza Italia che motiva la sua affermazione: "Le due navi da crociera dentro il porto - scrive - costituiscono per quattro mesi una barriera del cono ottico che impedisce la percezione visiva del waterfront, quindi dalla zona Isola non è più possibile vedere Ortigia e dal centro storico non è più possibile vedere la balza dell’Epipoli e le mura Dionigiane; le navi rimangono autonome grazie al mantenimento dei generatori di energia attivi h24 - aggiunge - con notevole emissione in aria di gas di scarico.

Ed infine - evidenzia Messina - c'è "il balletto col trucco": ogni quattro giorni le due navi, una in rada e una attraccata al molo Sant’Antonio, si scambiano di posto. Non vorrei ricordare male - ipotizza l'ex consigliere comunale - ma credo che lo stazionamento in banchina nel porto di Siracusa inferiore a quattro giorni sia gratuito, quindi la generosa esibizione di paso doble in rada offerto dalle navi da crociera questa mattina, è possibile che sarà replicato con cadenza periodica nel silenzio assordante di chi dovrebbe tutelare la comunità siracusana"