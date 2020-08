In Sicilia impossibile applicare la legge 194, Cafeo: "Si calendarizzi il mio ddl"

E' praticamente impossibile in Sicilia per le donne di avvalersi della legge 194, a causa di uno spropositato numero di medici obiettori.

A sostenerlo è il parlamentare regionale di Italia Viva Giovanni Cafeo, Segretario della III commissione Ars Attività Produttive.

"Proprio quando il ministero cambia il protocollo per l'utilizzo della pillola Ru486, semplificando la procedura, la Sicilia - dichiara Cafeo - si scopre ancora una volta incapace a fare applicare una legge che è anche un diritto per le donne. Per questo chiedo all'assessore Razza e alla presidente della Commissione Sanità, La Rocca Ruvolo di calendarizzare al più presto la discussione del mio Ddl presentato già ad ottobre del 2018, che prevede l'obbligo di indire concorsi per la sanità pubblica destinati esclusivamente a medici non obiettori per garantire l'attuazione della legge e la non interruzione di un pubblico servizio".