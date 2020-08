Siracusa, nasce il circuito di solidarietà studentesca

L'inchiesta sul costo dei libri di testo condotta dall'Unione degli studenti di Siracusa, ripropone l'immagine di una scuola definita "escludente e inaccessibile" il costo medio per frequentare un solo anno scolastico ammonta a 364 euro.

Forti disuguaglianze sono state registrate tra il capoluogo e la provincia, dove, secondo l'organizzazione studentesca, studiare può addirittura costare il doppio, ma anche scegliere di studiare in un liceo piuttosto che in un istituto tecnico-professionale: nel primo costerebbe il 18% in più.

Da qui l'idea di lanciare l'idea di un circuito di solidarietà che avrà come punto di snodo e di contatto l’Urban Center.

Quattro sono le attività proposte: lezioni di recupero tra pari: sarà possibile dare o richiedere la disponibilità per determinate materie o argomenti; uno sportello di supporto psicologico; l'attivazione della Carta della cittadinanza studentesca: grazie a 25 convenzioni, stipulate con i proprietari di esercizi commerciali in città, sarà possibile usufruire di sconti ed agevolazioni con la sola esibizione della carta; mercatino del libro usato: sarà possibile acquistare e vendere i propri libri di testo ad un costo pari al 50% del prezzo di copertina.

Le attività avranno inizio giovedì 20 agosto e si concluderanno a fine settembre.