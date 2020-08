Siracusa, il Comune torna in possesso del Bosco delle Troiane: Miccoli nominato custode

Il Comune di Siracusa ritorna in possesso dell’area del Bosco delle Troiane. A darne notizia con soddisfazione, a seguito di un'ordinanza della seconda sezione della Corte d’appello di Catania. è l'assessore Giusy Genovesi. Il comandante della Polizia municipale, Enzo Miccoli, è stato nominato nuovo custode dell’area.

"Una battaglia che ho portato avanti con tutta me stessa - dichiara Genovesi - per riaffermare la legalità e non lasciar morire i lecci del bosco, i progetti di riqualificazione e la pianificazione studiata ad hoc per indirizzare la città in un’ottica green. Un risultato importante per la città e per tutte le associazioni che convergono nel Comitato Aria Nuova che non hanno mai smesso di crederci e si sono spese per la piantumazione e la cura degli alberi.

In questo modo - aggiunge l'assessore - i volontari potranno accedere nell'area e provvedere al fabbisogno delle piante. Quello del Bosco delle Troiane è solo una piccola parte del progetto di forestazione urbana con il quale miriamo a trasformare i quartieri e a renderli più belli e vivibili.

Proseguiremo - conclude - l’azione intrapresa avviando il progetto ForestaSi, un gemellaggio con Milano e ForestaMi diretto dall’architetto Stefano Boeri, un progetto di forestazione articolato per Siracusa, frutto di competenze diverse e molta collaborazione".