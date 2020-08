Noto, truffa ad un distributore di carburante: denunciato 46enne

Si spaccia per il gestore di una pompa di benzina a Noto e dopo aver ricevuto da un'automobilista 50 euro per ricevere 30 euro di resto, si dilegua con il denaro.

Si tratta di un 46enne che ha messo in atto il "colpo" il 10 agosto scorso a Noto. Ieri la denuncia al commissariato da parte della vittima, un 32enne. Le indagini condotte dalla Polizia hanno consentito di risalire all’uomo, anche grazie alle informazioni acquisite e alla verifica delle immagini di un impianto di video sorveglianza presente in zona.

L'uomo, già noto alle forze di polizia per aver compiuto altri reati contro il patrimonio, è stato denunciato per truffa.