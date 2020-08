Augusta e Portopalo, 185 mila euro ai Consorzi di Gestione della Pesca

Centottantacinquemila euro ai Consorzi di Gestione della Pesca. di Augusta e Portopalo per finanziare gli interventi di raccolta, da parte dei pescatori professionisti, di rifiuti del mare, prodotti dall’uomo e accumulatesi nell’ambiente marino, a danno della biodiversità e dell’ecosistema.

Nè da notizia l’assessore regionale per la Pesca Mediterranea, Edy Bandiera: “L’iniziativa, da me proposta, è stata approvata, dapprima in Conferenza nazionale politiche Agricole e poi in Conferenza Stato Regioni, ed è finalizzata ad incentivare finanziariamente le imprese di pesca per la ripulitura del mare dalla plastica e da tutti gli oggetti inquinanti”.

Con i decreti di finanziamento emessi attraverso la misura 1.40 del Po Feamp 2014 – 2020, con un contributo pari al 100% del progetto, sono stati destinati 116.635,90 al Co.ge.pa di Portopalo di Capo Passero ed 68.342,40 a quello di Augusta.

Gli interventi finanziati prevedono inoltre il coinvolgimento diretto anche dell’amministrazione comunale in cui ricade la marineria. I Comuni supporteranno infatti, attraverso diverse modalità operative, lo smaltimento e il trattamento dei differenti rifiuti prelevati, in accordo con l’azienda appaltatrice di riferimento per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.