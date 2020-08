Dalla battaglia al videogame alla realtà: un minore ferisce con un coltello un coetaneo

Dal gioco virtuale alla il passo è stato breve e due ragazzini, assidui giocatori di un notissimo videogame “sparatutto”, di quelli in cui il giocatore deve combattere sparando a qualunque cosa incontri nel corso dell’avventura, dopo aver lottato in rete si sono dati appuntamento nella piazza principale del paese per chiarire chi fosse il più bravo.

Dalle prese in giro, spalleggiati dai rispettivi amici, sono in breve passati a messaggi offensivi fino al faccia a faccia tra i due gruppi: il fratello del ragazzino sconfitto, è intervenuto in sua difesa e ha estratto un coltello da cucina che portava con sé, colpendo il suo coetaneo, procurandogli delle ferite da taglio in sede laterocervicale sinistra e al cuoio capelluto, ma senza gravi conseguenze.

I Carabinieri hanno denunciato il minorenne aggressore alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania per porto ingiustificato di arma da punta e taglio e lesioni personali.