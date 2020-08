Siracusa, tenta di entrare a forza in casa dei genitori: denunciato

Danneggia il portone di un palazzo di via di Via G. Maria Danieli per entrare in casa dei genitori. E' accaduto nella tarda serata di ieri. Sul posto viene chiamata ad intervenire la Polizia e il 29enne, per tutta risposta, prende dalla propria auto un coltello. Viene bloccato dagli agenti e denunciato per porto abusivo di coltello e danneggiamento. Condotto in ospedale, il giovane è stato ricoverato volontariamente nel reparto di psichiatria.