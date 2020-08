Siracusa, l'Asp vara il nuovo regolamento per l'attività libero professionale

Un nuovo regolamento che disciplina l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici e sanitari è stato adottato dall'Asp di Siracusa. , integrativa, così come prevede la normativa, delle prestazioni erogate in regime istituzionale.

“L’ adozione del nuovo regolamento Alpi – sottolinea la Direzione strategica aziendale - giunge al termine di un percorso fortemente voluto dalla Direzione aziendale che ha visto il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di Area sanitaria, supportata dal team di dirigenti aziendali appositamente costituito”. Entro settembre verranno revisionate tutte le autorizzazioni.

Il nuovo regolamento ha inteso rafforzare il governo del sistema Alpi a beneficio dell’utenza in linea col quadro normativo vigente oltre al contestuale impegno di riqualificare gli spazi degli ambulatori destinati all’Alpi per rendere più attrattiva l’offerta assistenziale pubblica con l’effetto di rafforzare l’offerta assistenziale pubblica in funzione sia del miglioramento dei servizi prestati che della riduzione delle liste d’attesa a beneficio della collettività siracusana.