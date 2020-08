Stop alle discoteche, ricorso al Tar da parte dei gestori

I gestori ricorrono al Tar del Lazio per chiedere l'immediata riapertura delle discoteche: lo ha anticipato all'Ansa Maurizio Pasca, presidente del Silb Filp.

Intanto dopo l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza sullo stop al ballo e l'obbligo di mascherine dalle 18 alle 6 nei luoghi della movida, il capo di Gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi ha inviato una circolare ai prefetti per invitarli a convocare i Comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza in modo da organizzare i servizi di vigilanza sul territorio per far rispettare le nuove prescrizioni.