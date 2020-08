Bimbo di Rosolini morto all'ospedale di Modica: fermato il convivente della madre

Un bimbo 21 mesi è morto nell'ospedale di Modica, dove è arrivato in ambulanza. Non si conoscono ancora le cause del decesso. Secondo quanto si apprende sul corpicino del piccolo ci sarebbero lividi e lesioni. Dopo avere interrogato la madre, la polizia ha fermato il convivente della donna. La coppia abita a Rosolini. A coordinare l'inchiesta è la Procura di Siracusa.

