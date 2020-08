Bimbo di un anno di Rosolini muore all'ospedale Maggiore di Modica

E' giallo per la morte di un bambino di un anno di Rosolini.

Il bambino è deceduto all’ospedale Maggiore di Modica dove è arrivato accompagnato dai genitori.

Non si conoscono ancora le cause della morte, con ogni probabilità il magistrato nelle prossime ore disporrà l'esecuzione dell'autopsia. Le forze dell'ordine avvisate dai sanitari non escludono al momento alcuna ipotesi.