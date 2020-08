Coronavirus, 2 nuovi positivi in provincia di Siracusa

Sono due i nuovi casi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Siracusa.

In tutta la Sicilia i nuovi contagi sono 14, ma c'è una nuova vittima, nel Catanese. Salgono a 60 i ricoverati e c'è una persona in più in terapia intensiva, e sono 6 in totale. I pazienti in isolamento domiciliare sono 658. Sono stati 850 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La distribuzione per le province è la seguente: 5 a Messina, 3 a Catania, 4 a Ragusa, oltre ai 2 a Siracusa

Gli attuali positivi salgono così a 718.